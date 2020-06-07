Претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на сообщение Конора Макгрегора, что он ирландец собирается завершить карьеру.

— К счастью, все старики все еще прячутся по своим домам, — написал Гэтжи в Twitter. — Наверное, он ушел в очередной запой.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.