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«Наверное, он ушел в очередной запой». Гэтжи — о решении Макгрегора завершить карьеру

09:04
Джастин Гэтжи. Фото Forbes.
Джастин Гэтжи. Фото Forbes.
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Претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на сообщение Конора Макгрегора, что он ирландец собирается завершить карьеру.

— К счастью, все старики все еще прячутся по своим домам, — написал Гэтжи в Twitter. — Наверное, он ушел в очередной запой.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.

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