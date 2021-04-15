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Настюхин проиграл в финале Гран-при One Championship

05:55

Российский боец Тимофей Настюхин проиграл в финале Гран-при легкого веса ONE Championship TNT II. На 73-й секунде первого раунда сингапурец Кристиан Ли одержал победу техническим нокаутом.

На счету 31-летнего Настюхина 14 побед и 5 поражений в ММА. Он известен тем, что в прошлом году нокаутировал экс-чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса. Телеканал ESPN признал ту победу главной сенсацией 2019 года в ММА.

Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

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