Нарколог объяснил, как Александр Емельяненко может избавиться от алкогольной зависимости

Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов объяснил, как Александр Емельяненко может избавиться от алкогольной зависимости.

«Стойкая ремиссия реальна. Существует несколько реабилитационных парадигм... Кодировка? Редко применяю этот прием, если только больной сам не попросит. Чаще я работаю на осознанности. Поймите, для того чтобы навсегда попрощаться с алкоголем, Емельяненко должен этого искренне захотеть. Мы стараемся создать такую осознанность. В противном случае человек просто не пожелает бросить», — приводит слова нарколога RT.

Емельяненко предстоит бой с Дациком в сентябре в лиге Hardcore Boxing. Поединок пройдет по правилам бокса.