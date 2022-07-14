Боец ММА Родригес провел тренировку перед боем с Гаджи Автоматом

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес провел тренировку перед боем с Гаджи Автоматом Наврузовым.

На тренировке он отработал удары, тактику нападения и защиты.

«Я очень счастлив снова оказаться в России, если я не ошибаюсь, это мой четвертый приезд. Я очень люблю и уважаю эту страну и русский народ», — приводит слова Родригеса РЕН ТВ.

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.