Намаюнас отказалась от участия в UFC 249 в связи со смертью двух членов ее семьи из-за коронавируса

Бывшая чемпионка UFC, американка Роуз Намаюнас не примет участие в турнире UFC 249 из-за смерти двух членов ее семьи из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил менеджер спортсменки Брайан Батлер-Ау.

27-летняя спортсменка должна была 18 апреля выйти в октагон с Джессикой Андраде.

«Она рассчитывает вернуться в октагон как можно скорее, но сейчас мы просим людей уважать ее частную жизнь», — написал менеджер Намаюнас в Instagram.

На счету Намаюнас 8 побед и 4 поражения в карьере. У 28-летней Андраде 20 побед и 7 поражений.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 536 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 93 425 человек, выздоровело — 346 376.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.