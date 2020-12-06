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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

На UFC Vegas 16 состоится всего 8 из 11 боев

02:42

Бой в наилегчайшем весе между Монтаной Де Ла Росой и Талией Сантос на UFC Vegas 16 отменен. Причина — положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Также из-за медицинских проблем у Коди Дердена, не связанных с Covid-19, бой в наилегчайшем весе против Джимми Флика не состоится.

Ранее стало известно, что бой в полулегом весе между Нэйтом Ландвером и Мовсаром Евлоевым перенесен из-за положительного теста на коронавирус у российского бойца.

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