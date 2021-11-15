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Чимаев хочет провести бой с Макгрегором

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Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Шведский полусредневес чеченского происхождения Хамзат Чимаев хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором.

«Давай устроим Big Drama Show», — написал Хамзат в Twitter.

В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев (10 побед, 0 поражений) победил Ли Джинглианга удушающим приемом сзади в первом раунде.

В июле Макгрегор провел третий бой против Дастина Порье, уступив ему техническим нокаутом в первом раунде. Ирландский спортсмен получил перелом ноги в конце первой пятиминутки. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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