Чимаев хочет провести бой с Макгрегором

Шведский полусредневес чеченского происхождения Хамзат Чимаев хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором.

«Давай устроим Big Drama Show», — написал Хамзат в Twitter.

В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев (10 побед, 0 поражений) победил Ли Джинглианга удушающим приемом сзади в первом раунде.

В июле Макгрегор провел третий бой против Дастина Порье, уступив ему техническим нокаутом в первом раунде. Ирландский спортсмен получил перелом ноги в конце первой пятиминутки. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений.