Мухумат Вахаев: «Эли Кадыров — трудяга. Он пашет, уважает старших»

33-летний тяжеловес ACA Мухумат Вахаев (11-6) рассказал о тренировках с сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли (1-0).

«Эли Кадыров приехал, тренировался там [в Таиланде], — сказал Вахаев «СЭ». — Я где-то, когда должен был отступить, на него смотрел, и не мог отступить. На самом деле, парень со своей целью. Все есть у парня. Ну, такой трудяга. Пашет, идет к своей цели. Молодец.

Он тренировался наравне со всеми. Настолько любит это дело... он реально обожает свою спортивную работу, то, чем он сейчас занимается. Я не хочу незаслуженно хвалить никого, но реально он заслуживает только уважения. Парень — трудяга. У него правильные черты: он уважает старших, никогда не перечит, со всеми с нами [общается] уважительно.

Мы фоткаемся все вместе, и я ему говорю: «Встань посередине», а он: «Не, вы старше меня. Я не могу, мне совесть не позволяет». Он — парень правильный, воспитанный и трудяга. С Хамзатом [Чимаевым], со мной, со всеми на равных [тренируется]».

Кадыров дебютировал в ACA с победы над Исламом Акбаровым (0-1) на ACA 150. Турнир состоялся 23 декабря 2022-го в Москве.