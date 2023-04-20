Мухумат Вахаев: «Малыхин и Попов — достойные русские пацаны»

33-летний тяжеловес ACA Мухумат Вахаев (11-6) сообщил, что работал в Таиланде с бойцом Bellator Олегом Поповым (16-1) и общался с чемпионом ONE Championship в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом Анатолием Малыхиным (12-0).

«Малыхин очень крепкий физически, в техническом плане — на высшем уровне, — сказал Вахаев «СЭ». — Анатолий то болел, то восстанавливался. У меня такая же ситуация была. Малыхин как человек — очень достойный, правильный парень. Олег [Попов] тоже.

Сегодня я у него [Попова] выигрываю, на следующий день он меня загоняет. Мы конкретно зарубались с ним. Олег тоже очень правильный. Им задаешь вопрос: «Кто ты по национальности?»? Они когда говорят «русский», ты понимаешь, что это достойные русские пацаны. На самом деле, пацаны очень здравые, только уважение».

Вахаев подерется с экс-чемпионом AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорием Пономаревым (6-2) 21 июля в Сочи на ACA 160.