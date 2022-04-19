Шавкат Рахмонов заключил с UFC новый контракт

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) подписал с сильнейшей лигой мира UFC новый долгосрочный контракт на несколько боев. Об этом сообщил Рахмонов в Twitter.

Следующий поединок Рахмонов проведет против 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-8). Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе, Невада. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

Рахмонов провел в UFC три боя, и все закончил досрочно. В предыдущем поединке против Карлстона Харриса (17-5) Рахмонов победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, Невада.