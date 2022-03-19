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Мухаммед Мокаев: «Я здесь, чтобы собирать бонусные чеки в 50 тысяч»

Мокаев поделился эмоциями от победы в дебютном поединке в UFC
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец ММА российского происхождения Мухаммед Мокаев высказался о победе в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 204.

«Дядя Дана, 50 тысяч! Чувствую себя восхитительно, в 2018-м я написал Дане: «Эй, Дана, через 4 года я буду в UFC». Дана, это сообщение по-прежнему у тебя в личке, проверь его. Я здесь, чтобы собирать бонусные чеки в 50 тысяч.

Я сказал Коди, если ты будешь много болтать после этого боя, иди в американское посольство, они отправят тебя обратно в США», — сказал Мокаев в октагоне после боя.

Мокаев одержал победу над американцем Коди Дарденом удушающим приемом в первом раунде. Бой длился 58 секунд.

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Мухаммад Мокаев выиграл дебютный бой в UFC за 58 секунд
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