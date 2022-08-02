Мухаммад Мокаев подерется с Малкольмом Гордоном на UFC 280 в Абу-Даби

21-летний британский боец российского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) проведет поединок против 32-летнего канадца Малкольма Гордона (14-5) на UFC 280, сообщает информационный портал Sherdog.

Турнир пройдет 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой с Гордоном станет для Мокаева третьим за год.

«Получил соперника и дату боя, — написал Мокаев в Twitter. — Молодой и голодный полетит на Ближний Восток!»

Мокаев в прошлом бою одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Гордон выиграл два последних боя. В прошлом поединке он победил Дениса Бондаря (14-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел 5 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, США.