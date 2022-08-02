Сергей Павлович вошел в топ-5 тяжеловесов UFC, Анкалаев — в топ-3 полутяжеловесов

Российский боец UFC Сергей Павлович (16-1) впервые вошел в топ-5 рейтинга UFC в тяжелом весе, поднявшись сразу на 6 позиций — до боя с Дерриком Льюисом (26-10) он занимал 11-ю строчку рейтинга.

Льюис, напротив, опустился с 5-й на 7-ю строчку, а Александр Волков опустился на 8-ю. Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

30-летний россиянин Магомед Анкалаев (17-1) впервые вошел в топ-3 рейтинга полутяжеловесов UFC, поднявшись с 4-й на 3-ю строчку. Александр Ракич (14-3) опустился на 4-е место, а Энтони Смит (33-17) остался на 5-м. Анкалаев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Также Аманда Нуньес (22-5) после победы над Джулианной Пеньей (11-5) возглавила рейтинг женщин-бойцов вне зависимости от весовой категории. Валентина Шевченко (22-3) опустилась на 2-ю строчку.