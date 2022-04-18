Мовсар Евлоев рассказал, как однажды из-за тяжелого нокдауна в спарринге снялся с боя

13-й номер полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился историей, как тяжелый нокдаун в одном из его спаррингов привел к снятию с боя.

«Многие бойцы-ударники, которые все время закатывают мощные рубки, они уже в конце, как правило, пропускают легкий удар, и просто уходят от него [в нокаут], -сказал Евлоев в интервью Youtube-каналу «Da Бро channel». — Например, Хукер. Ну че за удары он от него пропускал? [от Аллена]. Не сказать, что это мощные удары. А он все уже — потому что уже не держит башка. Я вот недавно пропустил во время сборов, у меня был нокдаун, хороший нокдаун.

Я мог бы продолжить тренировки, мог бы продолжить кэмп, готовиться к этому бою, но я посчитал правильным сняться и восстановиться полностью. Есть хорошие реабилитационные программы, которые призваны сделать так, чтобы в дальнейшем это не сказывалось".

4 июня Евлоев подерется с Дэном Иге на турнире UFC Fight Night.