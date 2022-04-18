Джон Маккарти изменил свое мнение о победителе боя Стерлинга и Яна

Бывший рефери Джон Маккарти сообщил, что он пересмотрел бой Алджамейна Стерлинга (21-3) и Петра Яна (16-3) на UFC 273 и понял, что первый раунд действительно можно было отдать Стерлингу.

«Я пересмотрел в записи первый раунд боя Стерлинга и Яна, — сказал Маккарти в своем подкасте Weighing In. — Какой я могу сделать вывод? Не болтайте с друзьями, пока смотрите бой. Дело в том, что, когда шел первый раунд, я общался с друзьями и не мог судить объективно. Когда я пересмотрел раунд в записи с позиции судьи, то понял, что первый раунд был очень близким, его можно было отдать в ту или другую сторону».

Ранее Маккарти утверждал, что Стерлинг точно не выиграл первый раунд в бою против Яна.

«Несмотря на то, что я был впечатлен действиями Алджамейна Стерлинга в этом бою, он никоим образом не мог выиграть первый раунд, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Ян выбрасывал более тяжелые удары, а Стерлинг оставался на дистанции и постоянно перемещался. Стерлинг мало попадал. Он выбросил несколько ударов ногами, а в конце раунда, когда Ян стал прессинговать, пропустил несколько тяжелых ударов.

Поэтому не надо говорить, что Стерлинг выиграл первый раунд. Он выиграл второй раунд, но не нанес Петру никакого ущерба, поэтому я понимаю, почему судьи поставили 10-9. Первый, четвертый и пятый раунды были близкими, но их выиграл Петр. Второй и третий раунды забрал Стерлинг. Однако меня не возмущает победа Стерлинга, потому что он дрался с головой. Он сделал все, что в его силах, чтобы сохранить пояс".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.