Брайан Ортега подерется с Яиром Родригесом 16 июля на UFC Fight Night

2-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-2) подерется с Яиром Родригесом (13-3) 16 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Поединок состоится в главном событии вечера и станет пятираундовым. Об этом сообщил информационный портал Sherdog.

Ортега в предыдущем поединке проиграл действующему чемпиону полулегкого веса Александру Волкановскому (23-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Родригес в последнем бою уступил бывшему чемпиону полулегкого веса Максу Холлоуэю (23-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 13 ноября 2021 года на UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе, США.