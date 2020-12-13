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Главный бой UFC 256 Фигейредо — Морено закончился вничью

09:12

Чемпион UFC Дейвесон Фигейреду защитил титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе на турнире UFC 256 в бою против Брэндона Морено.

Поединок продлился все регламентованные 5 раундов, и все судьи дали ничью — 47:47. В третьем раунде с Фигейреду был снят один балл за опасный удар в пах.

Три недели назад Фигейреду провел первую защиту титула, где сабмишеном в первом же раунде одолел американца Алекса Переса.

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