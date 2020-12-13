Чемпион UFC Дейвесон Фигейреду защитил титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе на турнире UFC 256 в бою против Брэндона Морено.

Поединок продлился все регламентованные 5 раундов, и все судьи дали ничью — 47:47. В третьем раунде с Фигейреду был снят один балл за опасный удар в пах.

Три недели назад Фигейреду провел первую защиту титула, где сабмишеном в первом же раунде одолел американца Алекса Переса.