Кай Кара-Франс подерется с Амиром Албази 3 июня на UFC Fight Night 226

Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-10) проведет следующий поединок против бойца из Ирака Амира Албази (16-1), который расположился на седьмой строчке рейтинга.

Поединок состоится 3 июня на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США. Об этом заявил Албази в соцсетях.

Кара-Франс прошлый бой проиграл чемпиону Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 30 июля 2022-го на UFC 277 в Далласе, США.

Албази идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Алессандро Косту (12-3) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.