Джо Роган высказался о бое Чимаева и Диаса

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что не хочет, чтобы Нейт Диас (20-13) свой последний бой по контракту провел против непобежденного Хамзата Чимаева (11-0).

«Я не хочу видеть бой Чимаева и Диаса. На самом деле, — сказал Роган в The Joe Rogan Experience. — Единственная причина, по которой мне интересен этот бой, заключается в том, что Нейт Диас может показать, настоящий ли ты боец. Диас — монстр, настоящий воин. Если бы каждый бой длился 100 раундов, то Нейт никогда бы не проиграл».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.