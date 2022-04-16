Молдавский: «Была мысль, что Немкову дадут поражение или они с Андерсоном продолжат бой»

Боец Bellator и одноклубник Вадима Немкова Валентин Молдавский поделился впечатлениями от поединка Немкова с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Хорошо, что бой признали несостоявшимся. Но это ожидаемо, потому что был удар головой. У меня была мысль, что или обработают сечку и продолжат бой, или присудят поражение. Я не учел момент, что удар был головой.

Если бы Андерсон пробил локтем и поединок остановили, то отдали бы победу Кори, потому что удар локтем законный. А тут был случайный удар головой, поэтому все правильно. Было бы странно отдавать победу Андерсону за нечестный удар», — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.