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Молдавский: «Была мысль, что Немкову дадут поражение или они с Андерсоном продолжат бой»

Молдавский думал, что Немкову могли дать поражение в поединке с Андерсоном
Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец Bellator и одноклубник Вадима Немкова Валентин Молдавский поделился впечатлениями от поединка Немкова с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Хорошо, что бой признали несостоявшимся. Но это ожидаемо, потому что был удар головой. У меня была мысль, что или обработают сечку и продолжат бой, или присудят поражение. Я не учел момент, что удар был головой.
Если бы Андерсон пробил локтем и поединок остановили, то отдали бы победу Кори, потому что удар локтем законный. А тут был случайный удар головой, поэтому все правильно. Было бы странно отдавать победу Андерсону за нечестный удар», — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/odnoklubnik-vadima-nemkova-by-la-my-sl-chto-boj-s-andersonom-ili-prodolzhat-ili-dadut-porazhenie/
Вадим Немков
Валентин Молдавский
ММА
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