Американский полутяжеловес Кори Андерсон прокомментировал поединок с россиянином Вадимом Немковым.

«Я очень расстроен, — сказал Андерсон на пресс-конференции после боя. — Тем более, когда я его сломал. Тут не скажешь, что я не выигрывал у него до этой сечки. Как есть, так есть. Я же сказал, что выйду и буду доминировать. Был уверен, что не сможет справиться с моей борьбой и граунд-энд-паундом. Я наращивал темп и понимал, что к 4-му раунду все завершится. Когда мы столкнулись головами, рефери сказал: «Продолжаем работать, продолжаем работать». В этот момент я ему ответил, что попал головой, и лишь после этого он остановил бой. Если бы я не сказал этого, если бы не те три секунды, то я уже стал бы чемпионом».

Бой был остановлен в конце третьего раунда, когда Андерсон ударил Немкова головой. Поединок признали несостоявшимся.