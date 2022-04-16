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Андерсон — о бое с Немковым: «Если бы не те три секунды, то я уже стал бы чемпионом»

Андерсон заявил, что он бы победил Немкова
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кори Андерсон и Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Американский полутяжеловес Кори Андерсон прокомментировал поединок с россиянином Вадимом Немковым.

«Я очень расстроен, — сказал Андерсон на пресс-конференции после боя. — Тем более, когда я его сломал. Тут не скажешь, что я не выигрывал у него до этой сечки. Как есть, так есть. Я же сказал, что выйду и буду доминировать. Был уверен, что не сможет справиться с моей борьбой и граунд-энд-паундом. Я наращивал темп и понимал, что к 4-му раунду все завершится. Когда мы столкнулись головами, рефери сказал: «Продолжаем работать, продолжаем работать». В этот момент я ему ответил, что попал головой, и лишь после этого он остановил бой. Если бы я не сказал этого, если бы не те три секунды, то я уже стал бы чемпионом».

Бой был остановлен в конце третьего раунда, когда Андерсон ударил Немкова головой. Поединок признали несостоявшимся.

Вадим Немков
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