«Все дело исключительно в спорте». Харитонов объяснил, зачем ему гражданство США

Российский боец Сергей Харитонов заявил, что намерен получить гражданство США. По его словам, это исключительно ради спортивных выступлений, а также из-за проблем с получением визы.

«Я визу в США не могу получить. У меня договоренность с организацией в Америке (Bellator), мне скоро 42 года, а я не могу поехать и выступить, — цитирует Харитона «РИА Новости». — Вот и вся мотивация. Я гражданин России, у меня российский паспорт. Но если я не смогу получить визу, что мне делать? Я бы хотел, чтобы семья была рядом. Конечно, все дело исключительно в спорте».

Харитонов провел в ММА 43 боя, в которых одержал 33 победы и потерепел 8 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.