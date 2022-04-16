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Сегодня, 13:56

«Все дело исключительно в спорте». Харитонов объяснил, зачем ему гражданство США

Харитонов заявил, что хочет получить гражданство США из-за проблем с получением визы
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Харитонов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Сергей Харитонов заявил, что намерен получить гражданство США. По его словам, это исключительно ради спортивных выступлений, а также из-за проблем с получением визы.

«Я визу в США не могу получить. У меня договоренность с организацией в Америке (Bellator), мне скоро 42 года, а я не могу поехать и выступить, — цитирует Харитона «РИА Новости». — Вот и вся мотивация. Я гражданин России, у меня российский паспорт. Но если я не смогу получить визу, что мне делать? Я бы хотел, чтобы семья была рядом. Конечно, все дело исключительно в спорте».

Харитонов провел в ММА 43 боя, в которых одержал 33 победы и потерепел 8 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220416/kharitonov-1783877008.html
Сергей Харитонов
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