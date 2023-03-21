Мокаев: «Я самый молодой отец в UFC, у меня родилась дочь, как я мог постучать от этого рычага колена?»

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммед Мокаев в ходе интервью MMA Hour рассказал, почему не мог постучать во время болезненного рычага колена в бою с Джафелом Фильо.

— Фильо сказал, что вы постучали в этом бою несколько раз. Вы помните, чтобы до эпизода с коленом где-то стучали?

— Ариэль, послушай, если я не постучал в моменте с коленом, ты думаешь, я постучал бы от... про что он там говорит, гильотину? Его гильотина даже не была закрыта. Как люди, черт возьми, думают, что я постучал бы от гильотины? Там был момент, он засунул стопу мне в шорты, и сказал: «Извини, извини». И я постучал его такой: «Все нормально, все нормально, продолжаем». Там же на видео видно, что ничего нет, от чего бы я стучал? Он говорит, что атаковал мое плечо, но я с этой руки вел граунд-энд-паунд, о чем речь?

— Как близки вы были к тому, чтобы постучать при рычаге колена?

— Я бы никогда не постучал. Я понимаю, что это звучит безумно, но я или усну, или мне сломают руку... пусть рефери останавливает, если он не остановит, я никогда не сдамся. Даже если это закончит мою карьеру. Это мой принцип. Если ты сдаешься и проигрываешь, я знаю, что сердце будет болеть сильнее, чем колено. Да, сейчас мне больно, я не смог подняться на второй этаж, когда вернулся домой. Но травма может восстановиться, я знаю, что если у меня сильный дух, я все равно вернусь.

— Смотрю, вы в очках, выглядите солидно

— Да, потому что без них люди считают, что я выгляжу как дерзкий пацан. А теперь выгляжу как взрослый (смеется) У меня, кстати, теперь и ребенок есть, так что я взрослый

— Ребенок?!

— Да, конечно, уже как 5 месяцев

— Вау! Не знал, поздравляю. Мама дорогая, сколько вам лет, 23?

— 22

— И как отцовство?

— Поэтому у меня теперь есть мотивация, Ариэль. Вы думаете, я буду стучать? Думаете, буду стучать? (смеется). Бросьте. Я самый молодой отец в UFC сейчас. За несколько дней до боя с Малкольмом Гордоном, я болел, и у меня родилась дочь. И тогда я реально почувствовал мотивацию, забыл о болезни. Теперь я понимаю, что это такое, отцовство, раньше никогда не понимал, когда говорили об этом, но теперь понимаю. Я стал еще более сфокусирован. Я хочу драться в июле, а потом снова подраться в Абу-Даби в октябре. Я стану чемпионом очень скоро.

18 марта Мокаев победил Фильо ущемлением челюсти на UFC 286 в Лондоне.