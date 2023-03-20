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20 марта, 23:39

Корешков заявил, что закономерным исходом боя Эдвардс — Усман была бы ничья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал итоги боя между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Эдвардс выиграл три раунда из пяти — первый, четвертый и пятый. Второй и третий я бы отдал Усману, плюс снятый бал у Эдвардса. Так что закономерный результат — ничья, но пояс все равно остается у Леона. У одного из судей как раз был результат 47:47, двое других отдали победу Эдвардсу 48:46. Вообще, насколько я знаю, в Англии судьи славятся предвзятостью и не стесняются вытягивать своих. Эдвардс сделал хорошую работу при всех выпадах Усмана. Да, это было незрелищно, потому что он много двигался и уходил от явных разменов и борьбы. Иногда Усману удавались переводы, но Эдвардс без труда вставал и продолжал бой в стойке. Леон перебивал его тычками ног, особенно в четвертом и пятом раунде. Усман не предложил ничего нового, а Эдвардс сделал работу над ошибками. Я бы не сказал, что у Камару начался спад, просто он не угадал с планом на бой. Думал, что все пройдет, как в прошлом бою до хайкика», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-zakonomerny-m-ishodom-boya-e-dvards-usman-by-la-by-nich-ya/
Леон Эдвардс
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