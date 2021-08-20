Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Гольцов проиграл в полуфинале Гран-при PFL

05:06
Анте Делия. Фото Twitter
Анте Делия. Фото Twitter
Теги:

Российский тяжеловес Денис Гольцов потерпел поражение в полуфинале Гран-при PFL. На турнире PFL 8, проходящем в Голливуде, российский боец единогласным решением судей проиграл хорвату Анте Делию — 28-29, 28-29, 28-29.

Таким образом, Гольцов второй раз в карьере проиграл в полуфинале Гран-при PFL.

Теперь на счету Гольцова 27 побед и 7 поражений, а у Делия — 19 побед и 4 поражения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Националиста, оскорблявшего русскоязычных в Казахстане, задержали
Видео: кто и когда предсказал возвращение детоубийцы в Тюмень
Озвучена неофициальная версия об обнаруженном теле девочки в Тюмени
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд