Гольцов проиграл в полуфинале Гран-при PFL

Российский тяжеловес Денис Гольцов потерпел поражение в полуфинале Гран-при PFL. На турнире PFL 8, проходящем в Голливуде, российский боец единогласным решением судей проиграл хорвату Анте Делию — 28-29, 28-29, 28-29.

Таким образом, Гольцов второй раз в карьере проиграл в полуфинале Гран-при PFL.

Теперь на счету Гольцова 27 побед и 7 поражений, а у Делия — 19 побед и 4 поражения.