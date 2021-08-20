Гольцов проиграл в полуфинале Гран-при PFL
05:06
Российский тяжеловес Денис Гольцов потерпел поражение в полуфинале Гран-при PFL. На турнире PFL 8, проходящем в Голливуде, российский боец единогласным решением судей проиграл хорвату Анте Делию — 28-29, 28-29, 28-29.
Таким образом, Гольцов второй раз в карьере проиграл в полуфинале Гран-при PFL.
Теперь на счету Гольцова 27 побед и 7 поражений, а у Делия — 19 побед и 4 поражения.
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