Хабиб Нурмагомедов — первый официальный чемпион UFC из России, считает портал MMA History Today.

— Хабиб — официально первый российский чемпион UFC в истории, — сказали представители портала в ответ на запрос «СЭ». — Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6. Победа в турнире и чемпионство UFC — это разные вещи. Много людей так же, как и Олег Тактаров, выиграли турниры UFC. Но это другая категория по сравнению с чемпионами UFC.

MMA History Today — портал и популярный Twitter, освещающий историю ММА.

Тактаров выиграл турнир UFC 6 в 1995 году. За победу он получил пояс. Тактаров считает себя первым российским чемпионом UFC. Титул регулярного чемпиона UFC был введен в 1997 году — как и весовые категории. Первый россиянин, который стал регулярным чемпионом UFC, — легковес Хабиб Нурмагомедов. Он выиграл титул в 2018 году и с тех пор защитил его дважды. (Илья Андреев)