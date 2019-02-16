Митрион ударил Харитонова в пах. Бой признали несостоявшимся. Видео

Через 15 секунд после стартового гонга бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом пришлось остановить. Американский боец пытаясь сделать удар ногой попал в пах, после чего россиянин оказался на полу октагона.

Медики оказывали помощь Харитонову нескольких минут, но было принято решение признать поединок несостоявшимся. Судья сказал, что не увидел в действиях американца умысла. Затем Митрион извинился перед соперником и болельщиками. Октагон российский боец покинул на носилках.