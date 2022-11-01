Миша Циркунов покинул UFC

35-летний латвийский полутяжеловес Миша Циркунов (15-9) расстался с UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов. Боец идет на серии из четырех поражений, три из которых он проиграл досрочно.

В прошлом бою Циркунов упал в нокаут в первом раунде. Его соперником был 35-летний американец Алонзо Мэнифилд (13-3). Бой состоялся 15 октября на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе, США.

Циркунов дебютировал в UFC в 2015 году и шел на серии из четырех побед. Впоследствии он чередовал победы и поражения.