Магомед Мустафаев ушел из UFC

34-летний российский легковес Магомед Мустафаев (14-3) покинул UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов. Причины ухода из организации не сообщаются, однако Мустафаев в интервью «СЭ» заявил, что он может уйти из UFC, потому что его бои постоянно отменяются.

Мустафаев должен был подраться на UFC 280 против Джейми Малларки (15-5), но австралиец получил травму и выбыл. Затем UFC нашли россиянину соперника в лице Ямато Нишикава (21-3), но впоследствии оказалось, что у японца контракт с другой лигой. Как итог, Мустафаев не подрался на UFC 280.