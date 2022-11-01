Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:39

Магомед Мустафаев ушел из UFC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости
34-летний российский легковес Магомед Мустафаев (14-3) покинул UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов. Причины ухода из организации не сообщаются, однако Мустафаев в интервью «СЭ» заявил, что он может уйти из UFC, потому что его бои постоянно отменяются.
Мустафаев должен был подраться на UFC 280 против Джейми Малларки (15-5), но австралиец получил травму и выбыл. Затем UFC нашли россиянину соперника в лице Ямато Нишикава (21-3), но впоследствии оказалось, что у японца контракт с другой лигой. Как итог, Мустафаев не подрался на UFC 280.
Мустафаев прошлый бой проиграл Брэду Ридделлу (10-3) раздельным решением судей на UFC Fight Night 168. Турнир состоялся 23 февраля 2020 года в Окленде, Новая Зеландия.
UFC
0
Читайте также
«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Катар пригрозил отставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ
Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Синоптик назвала сроки наступления настоящей зимы в Москве
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко: «Карелин сказал глупость»

Миша Циркунов покинул UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости