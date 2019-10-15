Мирзаева жестоко избили за драку с фанатами Хабиба в 2016 году

Российский боец ММА Расул Мирзаев был избит, сообщает Telegram-канал Mash. Указано, что его побили за драку с поклонниками чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедовым. Инцидент произошел в 2016 году. Именно в этом году, как ранее стало известно, Мирзаева избили в собственной квартире.

Сообщается, что в клубе отдыхал друг ирландца Конора Макгрегора Артем Лобов, также выступавший в ММА. Сейчас он выступает в кулачных боях. К Лобову подошли фанаты Хабиба и сказали, что ирландец струсит выйти против него.

Мирзаев заступился за Лобова и вступил в массовую драку. Среди участников драки, по данным источника, оказались и родственники Хабиба. Также опубликовано видео (18+), где, как указывает Mash, Мирзаева избивают в кровь и заставляют извиняться после выше описанного инцидента.

Напомним, Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором 6 октября 2018 года.