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Насрудинов проиграл на Dana White's Contender Series

06:04
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Российский боец Насрудин Насрудинов потерпел поражение на Dana White's Contender Series. Он проиграл бразильцу Джайлтону Джуниору. Поединок завершился во втором раунде на 1.49.

Для 29-летнего Насрудинова это поражение стало первым при 9 победах. У 30-летнего Джуниора теперь 14 побед и 2 поражения.

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Евгений Козинов все материалы автора

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