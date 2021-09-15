Насрудинов проиграл на Dana White's Contender Series

Российский боец Насрудин Насрудинов потерпел поражение на Dana White's Contender Series. Он проиграл бразильцу Джайлтону Джуниору. Поединок завершился во втором раунде на 1.49.

Для 29-летнего Насрудинова это поражение стало первым при 9 победах. У 30-летнего Джуниора теперь 14 побед и 2 поражения.