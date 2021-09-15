Насрудинов проиграл на Dana White's Contender Series
06:04
Российский боец Насрудин Насрудинов потерпел поражение на Dana White's Contender Series. Он проиграл бразильцу Джайлтону Джуниору. Поединок завершился во втором раунде на 1.49.
Для 29-летнего Насрудинова это поражение стало первым при 9 победах. У 30-летнего Джуниора теперь 14 побед и 2 поражения.
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