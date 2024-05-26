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Сегодня, 03:32

Мирзаев — о победе над братом Шары Буллета: «Сводил его в школу»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА Расул Мирзаев прокомментировал победу над Умаром Магомедовым, братом непобежденного бойца UFC Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет.

«У меня была полоса неприятная, после которой я потерялся, — сказал Мирзоев на пресс-конференции лиги «Наше Дело» после турнира. — Было очень трудно собраться и вернуться в ту стадию, в которой я был. Маленькими шагами я пытался это сделать, переключился на бокс — получил новое вдохновение. Ощутил то, что я хочу вернуться в ММА».

«Голод во мне еще есть. Просто нужно больше развиваться и тренироваться уже, иметь дисциплину. Плюс он (Умар Магомедов — Прим. «СЭ») хотел отправить меня на пенсию, [но] я его сводил в школу».

Мирзоев техническим нокаутом во втором раунде победил Магомедова. Бойцы сразились на турнире «Наше Дело 83», который приходил 25 мая в Сочи.

Расул Мирзаев
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