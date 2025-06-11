В Союзе ММА России готовы контролировать соревнования среди профессиональных лиг

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что организация планирует заняться вопросом регламентации и контроля проведения соревнований по виду спорта в стране.

11 июня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости регламентирования соревнований по ММА.

«Союз ММА России готов к работе по регламентации и контролю соревнований, в том числе среди различных лиг. Мы готовы к совместной работе с министерством спорта», — приводит слова Терентьева ТАСС.