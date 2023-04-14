Минков заявил, что Павлович избавился от своего главного недостатка — неуверенности

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, как его бывший спарринг-партнер, топовый тяжеловес UFC Сергей Павлович избавился от своего главного недостатка.

«Я достаточно хорошо знаю Серегу. Мы долгое время тренировались вместе. Он очень мощный и взрывной парень, с хорошей выносливостью и очень сильным ударом. Сейчас я наблюдаю, как он проводит свои поединки, замечаю, что за эти годы он убрал свою слабую сторону. Я не вижу прежней неуверенности в Сереге. Когда мы тренировались, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был достаточно молод, но сейчас это полностью устранено. В Сереге проснулся голодный хищник, который созрел для больших результатов. Думаю, что из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом», — приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

22 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом, который может оказаться претендентским.