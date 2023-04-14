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Сегодня, 22:51

Минаков заявил, что Гран-при ACA по составу очень интересный

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тяжеловес Виталий Минаков рассказал о переговорах с лигой АСА по поводу участия в Гран-при тяжеловесов, которые не увенчались успехом.

«Предложение поступало, но мы его не обсуждали детально именно по той причине, что надо было уточнить вопрос с Bellator. Все-таки Гран-при — это не разовый бой. Он требует подписания в организацию. На тот момент я не понимал, дадут ли мне такую возможность. После этого общения мне прислали стандартные условия участников Гран-при, и мы больше не общались. На таких условиях у меня нет желания выступать, хотя на самом деле Гран-при по составу очень интересный», — приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок в ММА Минаков провел в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде ввиду травмы суринамцу Саиду Соуме.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/minakov-gran-pri-aca-po-sostavu-ochen-interesnyi-menya-priglashali-prinyat-uchastie-243311/
Виталий Минаков
ММА
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