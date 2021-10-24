Мини Хабиб поздравила Емельяненко с победой над Джонсоном

Американская девочка Кайли, известная как главная фанатка экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поздравила Федора Емельяненко с победой над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Также ее называют Мини Хабибом. Под этим псевдонимом она зарегистрирована в Instagram.

«Поздравляю Федора с красивой победой нокаутом и красивой карьерой. Спасибо за все воспоминания, и вы действительно один из величайших людей всех времен», — написала Кайли в Instagram.

Напомним, 45-летний Емельяненко нокаутировал 36-летнего американца в первом раунде. Для него это 40-я победа в ММА.