Президент Bellator рассказал о дальнейшей карьере Емельяненко в его лиге

Президент Bellator Скотт Кокер сделал заявление о дальнейшей карьере россиянина Федора Емельяненко после его победу над американцем Тимом Джонсоном.

«Я фанат Федора. Мы называем его GOAT — величайший в истории. Его выступление сегодня было невероятным. Чтобы в 45 лет выдать такое — это потрясающе. Скорость, серия ударов. Тим — сильный оппонент, и он побеждал Чейка Конго, Мэтта Митриона. Не верится, что сегодня показал Фёдор. Пока дам ему время, чтобы он мог насладиться этой победой, отдохнуть. Потом будем обсуждать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 269.

«Разговаривал ли с ним после боя? Пока нет. Конечно, это его решение. Моё мнение, что он хочет продолжать. Но если он решит уйти, это было потрясающее завершение карьеры. Фёдор — человек, который достиг всего в MMA. Он не должен никому ничего доказывать. Каждый раз, когда он входит в клетку, это событие потрясающее само по себе», — подытожил он.

Емельяненко и Джонсон возглавили турнир Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве. Итогом противостояния стала досрочная победа 45-летнего Емельяненко в первом раунде.