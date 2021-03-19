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Минеев рассказал о первой встрече с Исмаиловым: «Ходил за мной с телефоном, что-то кричал»

16:58
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Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал в интервью «СЭ» о первой встрече с Магомедом Исмаиловым.

— Первая ваша встреча с Исмаиловым. Каким он показался?

— Ходил за мной с телефоном, что-то кричал, вел себя вызывающе. Показался навязчивым.

— Сразу негатив?

— Да. Мне он сразу был неприятен.

Бой между Минеевым и Исмаиловым запланирован на сентябрь. Их первый бой, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью. (Илья Андреев)

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