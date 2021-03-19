Минеев рассказал о первой встрече с Исмаиловым: «Ходил за мной с телефоном, что-то кричал»
16:58
Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал в интервью «СЭ» о первой встрече с Магомедом Исмаиловым.
— Первая ваша встреча с Исмаиловым. Каким он показался?
— Ходил за мной с телефоном, что-то кричал, вел себя вызывающе. Показался навязчивым.
— Сразу негатив?
— Да. Мне он сразу был неприятен.
Бой между Минеевым и Исмаиловым запланирован на сентябрь. Их первый бой, прошедший в октябре 2018 года, завершился вничью. (Илья Андреев)
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