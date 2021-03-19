Минеев считает, что Александр Емельяненко проходил «химический курс»

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что знаменитый боец Александр Емельяненко набирал хорошую форму за счет допинга.

— Помните свои мысли, когда смотрели бой Магомеда Исмаилова с Емельяненко? (бой прошел 24 июля прошлого года, Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде)

— Я сразу понял, что Емельяненко не готовился к бою. У меня было разочарование. Я думал, что Емельяненко хотя бы раунд подерется. Я просто разочаровался.

— Есть у вас ответ на вопрос, почему, несмотря на такое количество приключений, Емельяненко так классно выглядел внешне, когда подходил к боям? Эти кубики и так далее?

— Мы все видели те видео, все решили, что сейчас будет нечто суперское (в бою с Исмаиловым). Но этого не произошло. Ответ более чем очевиден. Это какой-то химический курс, который позволяет выглядеть хорошо, но внутри ничего не меняет. Для того, чтобы работал какой-то курс, нужно, чтобы работал ты. Это помогает развивать какие-то механизмы, утилизация лактатов, повышение силовых и скоростных параметров. За счет увеличения метаболизма и всего остального. А когда ты просто ешь эти таблетки и ничего не делаешь, или к тому же, как Емельяненко, еще и выпиваешь, то это не работает. Это может сделать какой-то вид, но у мышц не будет внутреннего резерва, не будет натренирован механизм. (Илья Андреев)