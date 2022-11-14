Минеев назвал предстоящий бой с Родригесом встречей быка и тореадора

Российский боец Владимир Минеев рассказал об ожиданиях перед боем с бразильским спортсменом Фернандо Родригесом на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он бешеный бык, наш поединок будет как коррида, как поединок быка и тореадора», — приводит слова Минеева издание «Известия».

Он также рассказал о своем плане на бой, уточнив, что первые два раунда намерен уворачиваться, пытаясь измотать противника.

«Фернандо яркий боец, который не скупится на слова, в частности, в адрес наших соотечественников, и меня это где-то даже за личное задело, чтобы выйти и с ним подраться», — признался Минеев.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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