Действующий чемпион лиги AMC Fight Nights Владимир Минеев выразил заинтересованность в проведении боя с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Я неоднократно говорил, что бой с Сашей [Шлеменко] мне интересен, и это может стать одним из крутейших событий следующего года, — сказал Минеев в прямом эфире Instagram. — Это было бы круто. Я считаю, что на сегодняшний день мы два ярких топа, которые могли ли бы сойтись и показать шоу, если все договоримся. Мы готовы»

В настоящее время 37-летний Шлеменко является бойцом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко попробует завоевать пояс в средней весовой категории.

В последнем поединке, который состоялся 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Магомеда Исмаилова.

На следующий день, 17 октября, на той Red-арене в Сочи Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей. Бойцы возглавили главное событие EFC 42.