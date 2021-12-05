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Петр Ян поздравил Альдо с победой над Фонтом: «Говорил после нашего боя, что он побьет любого в нашем весе»

13:20
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Действующий временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к Жозе Альдо после его победы над Робом Фонтом.

«Поздравляю тебя, King Rio [Король Рио]. Я говорил после нашего боя, [что] он побьет любого в нашем весе», — написал Ян в сторис Instagram.

Альдо в статусе аутсайдера уверенно победил Фонта единогласным решением судей.

Ян и Альдо провели поединок на UFC 251 в июле прошлого года в Абу-Даби. Тогда россиянин победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал обладателем вакантного пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.

В начале следующего года Ян сразится с американцем Алджамейном Стерлингом, которому он в марте проиграл из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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