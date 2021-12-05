Петр Ян поздравил Альдо с победой над Фонтом: «Говорил после нашего боя, что он побьет любого в нашем весе»
13:20
Действующий временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к Жозе Альдо после его победы над Робом Фонтом.
«Поздравляю тебя, King Rio [Король Рио]. Я говорил после нашего боя, [что] он побьет любого в нашем весе», — написал Ян в сторис Instagram.
Альдо в статусе аутсайдера уверенно победил Фонта единогласным решением судей.
Ян и Альдо провели поединок на UFC 251 в июле прошлого года в Абу-Даби. Тогда россиянин победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал обладателем вакантного пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.
В начале следующего года Ян сразится с американцем Алджамейном Стерлингом, которому он в марте проиграл из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.
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