Задержанному за езду без прав бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России

В отношении таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за езду без прав в Москве, составлен административный протокол по статье о нарушении правил въезда в РФ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В отношении Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, — сказал собеседник агентства. — Решение будет принимать суд Москвы».

В пресс-службе ГУ МВД России заявили, что материал направлен для рассмотрения в суд.

«Бойцу грозит административный штраф в размере до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ», — сказали в пресс-службе.

3 декабря 26-летнего Чоршанбиева остановили сотрудники ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставили в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительского удостоверения.