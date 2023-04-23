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Минаков: «Миочич — комфортный соперник для Павловича, а Джонс очень опасен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков оценил потенциальных соперников Сергея Павловича — американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Самый опасный соперник для Павловича — это Джон Джонс, а Стипе Миочич ему вполне по зубам. Джонс тоже по зубам, потому что и он не застрахован от пропущенного тяжелого удара. В плане боевого арсенала Джонс — очень разносторонний и нестандартный боец. Он всегда хорошо готовится тактически. У него всегда неприятные стоппинги в колено, удары локтями. Это нестандартно для тяжеловесов, поэтому Джонс очень опасен, а Миочич — более комфортный соперник во всех смыслах.
Тому, кто во главу угла ставит заработок денег, нет смысла простаивать, а тот, кто жаждет титула и держит в приоритете спортивный Олимп, предпочтет подождать. Зачем рисковать? Неожиданное поражение может тебя отодвинуть в сторону в титульной гонке. Сергей сейчас хочет в первую очередь завоевать пояс, а потом уже зарабатывать деньги. Я считаю, это оправданно. Если есть возможность подраться за титул, надо ею пользоваться. Она может быть один раз в жизни», — приводит Metaratings слова Минакова.

В ночь с 22 на 23 апреля Павлович победил Кертиса Блейдса нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/minakov-dzhons-ochen-opasen-a-miochich-komfortnyi-sopernik-dlya-pavlovicha-245571/
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