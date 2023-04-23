Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:06

Гаджиев: «Шлеменко находится в доминирующем положении со своим антагонистом Василевским»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему Александр Шлеменко категорически не хочет проводить третий бой с Вячеславом Василевским.

«Александру этот бой ни с какой стороны не выгоден. Он два раза выиграл, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гаджиева. — Для Шлеменко это зона комфорта. Он находится в доминирующем положении со своим антагонистом, потому что дважды победил. Зачем ему сейчас этот бой? Этот бой можно не выиграть. Слава будет на каждом повороте это качать. Саня будет злиться. Ему это не нужно. Я понимаю, что имеет в виду Слава. Саня не хочет этого боя, потому что он может проиграть. Да, может. Он — живой человек. Поэтому ему это не выгодно. Но он может и выиграть».

Василевский несколько раз выражал желание провести бой со Шлеменко, который заявил, что ему это противостояние не интересно, потому что он уже два раза побеждал по правилам ММА.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Шлеменко
0
Читайте также
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаков: «Миочич — комфортный соперник для Павловича, а Джонс очень опасен»
Новости
RSS RSS
Все новости