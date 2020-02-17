Мичел Перейра: «Диего Санчес вошел в октагон как бойцовый петух, а ушел как цыпленок»

Бразилец Мичел Перейра резко отреагировал на свою дисквалификацию в бою с Диего Санчесом. Бой между 26-летним Перейрой и 38-летним Санчесом состоялся 15 февраля в Рио-Ранчо (США) на турнире UFC Fight Night 167. Бразилец выиграл первые два раунда и вел в третьем, однако нанес запрещенный удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован. Победу присудили американцу.

«Диего Санчес вошел в октагон как бойцовый пету, а ушел как цыпленок», — написал Перейра в Instagram.