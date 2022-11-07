Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:04

Ян Блахович дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) считает, что Исраэль Адесанья (23-1) защитит пояс чемпиона.

«Я обязательно гляну этот бой, — отметил поляк в интервью Middle Easy. — Это очень интересное противостояние, и я думаю, что Исраэль выиграет решение судей. Перейра жесткий, очень сильный. Я знаю, что он дважды победил его [Адесанью] в K-1, но K-1 — это не MMA. Иззи хитер, слишком быстр, и он выиграет по очкам. Это мое мнение».

Адесанья и Алекс Перейра (6-1) подерутся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
Ян Блахович
UFC
0
Читайте также
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мейвезер проведет показательный бой в феврале в Великобритании
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости