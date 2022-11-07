Ян Блахович дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) считает, что Исраэль Адесанья (23-1) защитит пояс чемпиона.

«Я обязательно гляну этот бой, — отметил поляк в интервью Middle Easy. — Это очень интересное противостояние, и я думаю, что Исраэль выиграет решение судей. Перейра жесткий, очень сильный. Я знаю, что он дважды победил его [Адесанью] в K-1, но K-1 — это не MMA. Иззи хитер, слишком быстр, и он выиграет по очкам. Это мое мнение».

Адесанья и Алекс Перейра (6-1) подерутся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.