Мэтт Митрион: «Сергей Харитонов потряс меня самым страшным ударом в моей карьере. Никто не бил меня больнее»

Бывший боец UFC и Bellator Мэтт Митрион поделился историей, как в бою против Сергея Харитонова он пропустил самый тяжелый удар в карьере.

«Помните сцену с ограблением в «Криминальном чтиве», когда они врываются и говорят: «Всем спокойно». Вот это умение быть на спокойняке в бою, когда по тебе попали, не спотыкаться... Я помню, у меня был бой с Сергеем Харитоновым. Он попал по мне джебом. И этот джеб причинил мне такую боль... Среди всех ударов, которые я когда-либо пропускал в моей карьере, этот джеб потряс меня сильнее всего. Все мое тело онемело. Лицо покраснело и погорячело, полная задница. И я помню, как подумал: «***, как же мне сейчас будет нехорошо».

Помню, как внутри меня все орало: «Беги! Отступай!». Но мои ноги пошли вперед, хотя я не чувствовал их. Другой голос во мне перекрыл панику: «Тихо, ***. Ты не должен показать ему, как тебе больно. Иначе он добьет тебя. Просто держись и не показывай, что с тобой». И я выбросил джеб, кросс, просто чтобы отбить его назад и не показать, как меня потрясло. И сейчас, оглядываясь на тот момент, я говорю себе: «Ты это сделал. Пропустив самый страшный удар в своей карьере, ты не показал, как тебе было плохо».

Харитонов нокаутировал Митриона в августе 2019-го на Bellator 225 в Коннектикуте.