«Очередное балабольство?» Дацик отреагировал на обещание Емельяненко подраться с ним в марте

Тяжеловес Вячеслав Дацик отреагировал на обещание Александра Емельяненко провести с ним бой в марте текущего года.

«Неужели Саша перестанет уже бегать от меня? Что думаете насчет его слов? Или очередное балабольство? Ваше мнение, друзья», — написал Дацик в Instagram.

По данным Tapology, на счету Дацика в единоборствах 13 побед и 16 поражений. 44-летний ветеран в последнее время проводит поединки по правилам бокса.

В активе 40-летнего Емельяненко в ММА, по данным Sherdog, 28 побед, 9 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.