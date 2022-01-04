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«Очередное балабольство?» Дацик отреагировал на обещание Емельяненко подраться с ним в марте

Дацик отреагировал на обещание Александра Емельяненко подраться с ним в марте
16:15
Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тяжеловес Вячеслав Дацик отреагировал на обещание Александра Емельяненко провести с ним бой в марте текущего года.

«Неужели Саша перестанет уже бегать от меня? Что думаете насчет его слов? Или очередное балабольство? Ваше мнение, друзья», — написал Дацик в Instagram.

Публикация от Вячеслав Дацик (@datsik_official)

По данным Tapology, на счету Дацика в единоборствах 13 побед и 16 поражений. 44-летний ветеран в последнее время проводит поединки по правилам бокса.

В активе 40-летнего Емельяненко в ММА, по данным Sherdog, 28 побед, 9 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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