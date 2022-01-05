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Корешков подерется с Берхамовым на Bellator 274 в Анкасвилле

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Россиянин Андрей Корешков проведет следующий бой против соотечественника Мухамеда Берхамова. Бойцы сразятся на турнире Bellator 274, который пройдет 19 февраля в Анкасвилле (США). Об этом информирует MMA Fighting.

31-летний Корешков — экс-чемпион Bellator в полусреднем весе. На его счету 24 победы и 4 поражения. В своем последнем поединке, который состоялся в августе на Bellator 264, Корешков единогласным решением судей выиграл у Сабаха Хомаси.

27-летний Берхамов — бывший чемпион ACB в полусреднем весе. В активе бойца 14 побед и 0 поражений. В октябре Берхамов успешно дебютировал в Bellator, уже в первом раунде задушив Джалила Уиллиса.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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